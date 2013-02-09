Уровень воды на Днестре может подняться до метра
19:52, 09 февраля 2013Общество
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Гидрометцентр предупреждает о возможном подъеме уровня воды в реках бассейнов Сяна и Днестра.
Гидрометцентр предупреждает о возможном подъеме уровня воды в реках
По прогнозу гидрометцентра, 10-12 февраля в реках бассейнов Сяна и Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) при усилении ледообразующих процессов местами возможно формирование зажоров льда с подъемом уровней воды на 0,3-1 м над текущими.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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