На Закарпатье задержали мужчину с бриллиантовой рукой

Об этом сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

По данным правоохранителей, молодой человек заказал номер в гостинице, однако выразил возмущение поведением работников, устроил скандал, вызвал такси и, даже не требуя вернуть заранее отплаченные за проживание деньги, выехал из гостиницы.

“Удивило владельцев гостиницы то, что их постоялец имел забинтованную руку, которая при его поселении была здоровой и невредимой”, - подчеркнули в милиции, отметив, что после отъезда молодого мужчины владелец гостиницы обнаружил исчезновение из своей комнаты золотых перстней с бриллиантами, которые он собирал для коллекции не одно десятилетие.

Злоумышленник был задержан в одном из ночных клубов. На момент задержания у него на руке уже не было гипса, а перстни были на его пальцах. “При появлении правоохранителей самый дорогой из перстней вор пытался проглотить, чтобы все же оставить его себе”, - сказали в милиции.

Во время проверки по базе данных выяснилось, что кражами молодой мужчина занимается с 9 лет, и за это отбыл уже 6 лет наказания в местах лишения свободы.

В отношении задержанного открыто производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.