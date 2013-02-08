В Днепропетровске поймали бандитов, ранивших милиционера сегодня

В Днепропетровске милиция во время проведения оперативно-розыскных мероприятий задержала злоумышленников, которые сегодня ранили милиционера.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области, «прокуратура открыла уголовное производство по факту покушения на преднамеренное убийство оперуполномоченного уголовного розыска, которое произошел 8 февраля 2013 года около 8 часов утра во время задержания злоумышленников».

Досудебное расследование в уголовном производстве по признакам ст. 15 и ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины осуществляется следственным отделом прокуратуры Днепропетровской области. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

По данным Отдела связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области, группа злоумышленников задержана в Днепродзержинске. Среди них есть ранее осужденные. У задержанных изъято два боевых пистолета и травматическое оружие

«Оперуполномоченный уголовного розыска, который получил огнестрельное ранение, находится в одной из больниц Днепропетровска. Его прооперировали, состояние милиционера тяжелое», - сообщил корреспонденту УНИАН начальник ОСО Алексей Щербатов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 февраля, около 8 часов утра на одной из автодорог на выезде из Днепропетровска при попытке задержания злоумышленников, которые передвигались на автомобиле, последние произвели несколько выстрелов в сторону милиционеров, которые также находились в своем авто. В результате, оперуполномоченный уголовного розыска получил огнестрельное ранение туловища.

Раненый милиционер доставлен в одну из больниц Днепропетровска. Сообщалось, что принимаются меры по установлению и задержанию злоумышленников.