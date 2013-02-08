Сорос: ЕС грозит повторить судьбу СССР

Об этом заявил сегодня американский финансист Джордж Сорос, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Я в высшей мере обеспокоен тем, что евро способен разрушить Евросоюз. Существует реальная угроза, которая состоит в том, что предложенное решение финансовых трудностей еврозоны создает глубокую политическую проблему", - подчеркнул он в интервью голландскому телевидению.

По словам Сороса, нынешние попытки руководства еврозоны сохранить единую европейскую валюту ведут к усилению политических и социальных проблем Евросоюза, которые в итоге грозят уничтожить его.

На вопрос о том, что необходимо сделать, чтобы не допустить краха еврозоны, Сорос ответил: "Германия должна понять, что политика, которую она проводит в зоне евро / курс на жесткую экономию/ является контрпродуктивной". "Эта политика не принесет успеха", - подчеркнул финансист.