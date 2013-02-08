В Днепропетровске стреляли в милиционеров: есть раненый

В Днепропетровске преступники, которых преследовали милиционеры, ранили сотрудника уголовного розыска Днепропетровского городского управления УМВД.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области, сегодня, 8 февраля, около 8 часов утра на одной из автодорог на выезде из города «при попытке задержания злоумышленников, которые передвигались на автомобиле, последние произвели несколько выстрелов в сторону милиционеров, которые также находились в своем авто". В результате, оперуполномоченный уголовного розыска получил огнестрельное ранение туловища.

Согласно сообщению ОСО, раненый милиционер доставлен в одну из больниц Днепропетровска.

Других пострадавших нет. Принимаются меры по установлению и задержанию злоумышленников.