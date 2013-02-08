В Польше задержали еще пятерых украинских нелегалов

Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе Надобжанского отдела пограничной службы.

"Большинство задержанных находились в Польше нелегально, без документов, которых требует действующее законодательство. Против иностранцев начаты процедуры, предусматривающие их выдворение с польской территории", - отметили пограничники.

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Как сообщал УНИАН, с начала этой недели польские пограничники сообщили о задержании 23 граждан Украины за нелегальное пребывание в Польше.

Справка УНИАН. Украинцы получают больше всего польских виз среди всех иностранцев. В то же время украинцев чаще всего задерживают за нарушение правил пребывания в Польше, поскольку они нередко используют выданные им визы неправомерно: работают не на того работодателя, который оформил заявку на работу, используют рабочую или бизнес-визу исключительно в туристических целях, либо пытаются с польскими визами выехать в другие страны Шенгенской зоны, в которую Польша входит с конца 2007 года.