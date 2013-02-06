Поляки теперь берут на работу не украинцев, а белорусов

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, по данным польского Министерства труда и социальной политики, работодатели зарегистрировали для украинцев 224 тыс. таких заявок, что на 7%, или 16 тыс. меньше, чем годом ранее.

Чаще всего украинцы получали заявку на работу в отрасли сельского хозяйства (более 110 тыс.), в строительстве (почти 50 тыс.) и в перерабатывающей промышленности (около 25 тыс.).

Более 90% заявок было зарегистрировано на работу сроком от трех до шести месяцев.

Большинство заявок было зарегистрировано для украинцев в возрасте от 26 до 45 лет (почти 100 тыс.) и от 45 до 65 лет (более 70 тыс. заявок).

Больше всего заявок украинцы, которые приезжают в Польшу, главным образом, на сезонные работы, получили в марте - почти 36 тыс., а меньше всего в декабре - менее 8 тыс.

По данным Минтруда, украинцы остаются лидерами среди граждан пяти государств, которые могут работать в Польше по упрощенной системе.

В прошлом году стремительнее всего выросло количество зарегистрированных заявок на трудоустройство для граждан Беларуси – на 3,6 раза - до 7,6 тыс., второе место после украинцев заняли граждане Молдовы с 9,4 тыс., что почти на 50% больше, чем в 2011 году.

Количество заявок для граждан России и Грузии увеличилось в прошлом году приблизительно на треть - до 1,6 и 1,4 тыс. соответственно.

Как сообщал УНИАН, по последним данным на конец 2012 года, в Польше безработными числились 13,4% экономически активного населения, или 2,14 млн человек, что является рекордным показателем за последние 5 лет.

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Справка УНИАН. 38-миллионная Польша упростила доступ на свой рынок труда для иностранцев, в первую очередь, граждан граничащих с ней стран с 20 июля 2007 года, чтобы компенсировать дефицит рабочей силы, вызванной трудовой миграцией поляков в другие страны Евросоюза, где, по последним данным, работали около 2 млн польских граждан.

С момента введения упрощенной системы украинцы получали более 90% зарегистрированных заявок на работу, но эксперты отмечали, что часть из них на самом деле использовали эти заявки только для получения визы и поездок в Польшу и другие страны Шенгенской зоны.

В 2011 году польские работодатели зарегистрировали для украинцев рекордные 240 тыс. заявок после около 170 и 140 тыс. в предыдущие два года и около 20 тыс. - за несколько месяцев 2007 года.