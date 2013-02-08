Украина хочет сержантов как в Англии

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны, такое мнение министр выразил во время встречи в Киеве с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Саймоном Смитом. Участие во встрече также принял атташе по вопросам обороны при Посольстве Великобритании в Украине полковник Джереми Бернелл.

"Сотрудничество с Великобританией имеет для нас большое значение в контексте реализации задач по реформированию Вооруженных Сил Украины, практической подготовки наших военнослужащих к участию в международных операциях", – отметил П.Лебедев.

Среди приоритетов двустороннего оборонного сотрудничества он назвал развитие оперативных возможностей войск, усовершенствование системы подготовки войск и обеспечения их совместимости, развитие профессионального сержантского корпуса Вооруженных Сил Украины, повышение эффективности кадровой политики и усовершенствование системы военного образования.

П.Лебедев отметил, что в контексте задач, стоящих перед Министерством обороны Украины, украинская сторона заинтересована в углублении военно-политического сотрудничества с Великобританией.

В свою очередь представители британской стороны выразили готовность к продуктивному взаимовыгодному сотрудничеству с Украиной в оборонной сфере.