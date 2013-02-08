9 тысяч осужденных получили паспорта

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

Для обеспечения выполнения требований пункта 4 статьи 153 Уголовно-исполнительного кодекса Украины о заблаговременном принятии мер по получению осужденными паспорта гражданина Украины в случае его отсутствия, в течение 2012 года Государственной пенитенциарной службой Украины была существенно активизирована эта работа.

Так, в прошлом году были оформлены и выданы паспорта гражданина Украины 9 тысячам 118 осужденным, что почти вдвое больше, чем в 2011 году (2011 г.– 5381 человек).

Вместе с тем, остается актуальной проблема поступления в места заключения лиц без паспорта. На начало 2012 года в учреждениях исполнения наказаний отбывали наказание 15 тысяч 485 осужденных, которые не имели паспортов, что составляло 13,5% от общего количества осужденных. На начало 2013 года их количество уменьшилось всего на 2,5% и составляет 12 тысяч 695 человек.