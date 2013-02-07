Прокуратура требует отменить решение о выделении земли сыну мэра Керчи

Как сообщила сегодня пресс-служба надзорного ведомства Крыма, соответствующее представление прокуратура направила в горсовет.

«Прокуратура закончила проверку выполнения требований законодательства при распоряжении землей в центральной части Керчи. По ее результатам прокуратура Керчи внесла представление в Керченский городской совет с требованием отменить решения о предоставлении местному предпринимателю в пользование 0,6 гектаров», - говорится в пресс-релизе.

Ведомство заявляет о нарушении порядка выделения земли. «Участок частично расположен в охранной зоне памятника археологии национального значения – древнерусского городища летописного города Корчев», - отметили в прокуратуре, значит, получение земли должно быть согласовано с отделом по охране культурного наследия.

*** Горсовет Керчи 30 января выделил 0,5720 га на площади Ленина, 1 Руслану Осадчему в аренду на 49 лет (бизнесмен будет платить за землю 147 тыс. грн арендной платы в год) для "реконструкции и обслуживания многофункционального комплекса".

Прокуратура в тот же день начала проверку документа.

Горсовет 1 февраля собрался на внеочередную сессию, повторно рассмотрел свое решение о выделении земли и приостановил его действие, заявив о необходимости отправить документы на доработку.

У Олега Осадчего, который руководит Керчью почти 15 лет, двое сыновей - Олег и Руслан.