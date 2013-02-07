В Луганской области чиновницу автодора поймали на взяточничестве
18:38, 07 февраля 2013Общество
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В Луганской области чиновница из автодора за взятки сдавала в аренду снегоуборочную технику бизнесменам.
Женщина за взятки сдавала снегоуборочную технику / Фото: novynar.com.ua
В Луганской области заместитель директора одного из районных филиалов государственного предприятия за взятки сдавала снегоуборочную технику частным лицам.
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, за предоставление специальной техники для уборки снега и благоустройства территории должностное лицо требовала 5500 гривен взятки у бизнесмена, которому было нужно убрать территорию предприятия. Женщина - должностное лицо была задержана в рабочем кабинете во время получения обусловленного «транша».
По данному факту начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.
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