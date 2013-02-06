Национальная школа судей начала курс специальной подготовки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Киеве сообщил председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Игорь Самсин.

По его словам, торжества по этому случаю состоялись в четырех ведущих юридических вузах, а именно: Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Львовского национального университета имени Ивана Франко, Национального университета «Одесская юридическая академия» и Национального университета «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого».

Как отметил И.Самсин, специальная подготовка кандидатов на должность судьи проводится на дневной и заочной формах обучения, продолжительность которого составляет 6 месяцев. 631 кандидат примет участие в специальной подготовке, из них: 148 будут обучаться на дневной форме обучения и 483 – на заочной. Кандидаты на должность судьи были направлены в Национальную школу судей Украины для прохождения специальной подготовки по результатам сдачи 20 декабря 2012 года анонимного тестирования.

“Основной задачей подготовки является формирование у кандидата на должность судьи профессиональных умений, навыков, профессиональной культуры”, - сказал он.

Он отметил, что процесс подготовки будут обеспечивать высокопрофессиональные преподаватели, среди которых как научно-педагогические работники, так и профессиональные судьи.