Попов обещает реконструировать усадьбу Мурашко

Как информирует пресс-служба Киевской государственной администрации, об этом заявил председатель КГГА Александр Попов.

«Только недавно городские власти получили право вернуть усадьбу в коммунальную собственность. Этому предшествовал целый этап судебных разбирательств, который завершился в пользу территориальной общины. Теперь здание необходимо реконструировать. В конце февраля начнется консервация и одновременно разработка проектной документации. Ведь для выполнения реставрационных работ нужен проект, который сохранит архитектуру и сделает эти объекты пригодными для дальнейшего использования», – сказал А.Попов.

Он также отметил, что усадьбу могут передать в пользование, например, художникам. В любом случае вопрос о дальнейшем использовании исторического памятника власти обещают решать совместно с киевлянами.

Как отмечают в КГГА, по искам прокуратуры Киева исторические памятники комплекса Усадьбы Мурашко были возвращены столичной общине в мае 2012 года. Техническое состояние зданий усадьбы значительно ухудшилось за время пребывания объектов в частной собственности. Для сохранения памятников не принималось никаких мер, что фактически довело их до аварийного состояния.

Дома конца ХІХ ст., в которых жил и работал известный художник Александр Мурашко, внесены в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, а также являются памятниками истории, архитектуры и градостроительства местного значения.

Как сообщал УНИАН, 25 января народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам охраны и популяризации культурного наследия комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Александр Бригинец заявил, что получил ответ от Главного управления охраны культурного наследия КГГА на свой запрос относительно состояния указанной достопримечательности, в котором отмечалось, что в соответствии с составленным актом визуального обследования памятника истории и архитектуры – домов по адресам: ул. Малая Житомирская, 12а, 12б, 14, 14а, 14б в Шевченковском районе Киева, в указанных домах обнаружены прогрессирующие сквозные вертикальные и косые трещины во внешних и внутренних стенах и перегородках; перекосы дверных и оконных отверстий; прогибы, перекосы, обвалы перекрытий. Помещения дома завалены мусором, царит беспорядок и антисанитария. А в одном из домов обвалилась часть крыши.