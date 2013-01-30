Киев вернул себе землю под полуразрушенной усадьбой Мурашко

При вмешательстве прокуратуры Киева государственная исполнительная служба Шевченковского райуправления юстиции исполнила решение хозяйственного суда и 28 января составила акт с Киевсоветом об изъятии и передаче в коммунальную собственность 0,38 га земли, на которой расположены жилые дома семьи художника А.Мурашко.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева.

Как уже сообщалось, Хозяйственный суд удовлетворил иск прокуратуры Киева и признал недействительными договоры аренды и купли-продажи земельного участка на территории исторического памятника усадьбы Мурашко, заключенные Киевсоветом с ООО «Пантеон-Инвест» и ООО «Вестига».

Государственной исполнительной службой решение суда исполнено. Акт об изъятии и передаче земли в собственность территориальной общины от 28 января 2013 года подписан представителями Киевсовета и Государственного агентства земельных ресурсов Украины.

Кроме этого, во исполнение решения суда Главным управлением земельных ресурсов в автоматизированную систему ПК «Кадастр» внесены записи о признании недействительными договоров аренды и купли-продажи земельного участка, заключенных Киевсоветом с ООО «Пантеон-Инвест» и ООО «Вестига».

В прокуратуре отметили, что в прошлом году по иску прокуратуры Киева возвращены в коммунальную собственность четыре жилых дома усадьбы Мурашко, которые в 2008 году были незаконно переданы в частную собственность ООО «Пантеон-Инвест» и ООО «Вестига».

Акт приема-передачи жилых домов усадьбы Мурашко был подписан представителями Киевсовета и ООО «Вестига» 21 мая 2012 года.

Дома конца ХІХ ст., в которых жил и работал известный художник А.Мурашко, внесены в Государственный реестр недвижимых памятников Украины и значатся как памятники истории, архитектуры и градостроения местного значения и включены в энциклопедическое издание «Свод памятников истории и культуры Украины».