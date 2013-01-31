Большая часть Луцка сидит без воды

Большая часть жителей Луцка осталась без воды из-за аварии в электросетях, в результате которой была остановлена насосная станция.

Как сообщили УНИАН в отделе информационной работы городского совета, без водоснабжения в целом остались жители центра города и наиболее густонаселенных 40-го и 33-го микрорайонов.

Как рассказал УНИАН директор КП «Луцкводоканал» Иван Корчук, сегодня утром вышли из строя три линии – одна ПАО «Волыньоблэнерго» и две КП «Луцкводоканала». Причины аварии - сейчас выясняются, работают аварийно-ремонтные бригады.

По словам директора, возобновление водоснабжения будет происходить во временном режиме и постепенно. Так в обеденную пору воду начали подавать в жилые дома.

И.Корчук заверил, что "уже до конца дня во все дома города, которые остаются без воды, она будет подана".