На Житомирщине двое маленьких детей напились ртути

По ее словам, вчера, 29 января, в реанимационное отделение Коростенской центральной районной больницы с диагнозом "отравление ртутью" госпитализированы два мальчика 2012 и 2004 года рождения, жители города Коростень.

Как выяснилось, старший мальчик играл термометром – измерял температуру воды, и случайно его разбил в чайнике. При этом он ничего не сказал родителям. Взрослые обнаружили термометр после того, как уже напоили детей чаем. Родители немедленно обратились к врачам, которые уже оказывают детям помощь.