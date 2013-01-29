В Киеве мерзнут 39 домов и школа из-за прорыва теплотрассы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Как отметили в пресс-службе, на месте аварии работает экстренная бригада АК «Киевэнерго». Авария произошла около 14:00 вблизи общежития №11/1. Частично теплоноситель попал в здание.

Председатель КГГА Александр Попов взял под личный контроль ликвидацию прорыва на теплотрассе на улице Обсерваторной. Он побывал на месте аварии и дал поручение до 24 часов сегодняшнего дня справиться с последствиями чрезвычайной ситуации.

«На завтра назначено заседание комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций. Кроме того, ночью будет организован пост наблюдения за техническим состоянием общежития, в помещение которого попал теплоноситель, из-за чего произошло частичное вымывание грунтов из-под фундамента здания. После обследования сможем сделать выводы и, вероятно, здесь придется проводить укрепление фундамента», – сообщил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Виталий Пшеничный.

Кроме общежития, без отопления на Обсерваторной и прилегающих улицах остаются 39 домов, среди которых общеобразовательная школа №155, 17 жилых домов коммунальной формы собственности и 6 ведомственных.