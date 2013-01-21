Почти 40% украинских водопроводных сетей - в аварийном состоянии

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг.

По данным регулятора, общая протяженность сетей централизованного питьевого водоснабжения по Украине составляет 179 809,3 км, из них ветхих и аварийных сетей - 67817,7 км.

В Нацкомуслуг сообщили, что удельный вес ветхих и аварийных сетей водоотвода по Украине составляет 36,2%.

Протяженность сетей водоотвода в Украине составляет 51210,5 км, из них ветхих и аварийных сетей - 18553,2 км.

Справка УНИАН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, - государственный коллегиальный орган, созданный 23 ноября 2011 года. Задача комиссии - регулирование и лицензирование деятельности в сфере генерации, транспортировки и поставки тепла, водоснабжения и водоотвода.

Под контролем комиссии находятся 134 предприятия водоснабжения и водоотвода (около 89% рынка воды) и 272 предприятия теплоэнергетики (около 96% рынка тепла).