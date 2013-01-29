Прокуратура занялась тюремщиками после жалобы заключенных в Евросуд

Следственным отделом следственного управления прокуратуры Сумской области после вынесения приговора Европейским судом по правам человека по жалобе двух граждан, в настоящее время осужденных к пожизненному лишению свободы, начато досудебное расследование по факту неподобающего исполнения служебных обязанностей служебными лицами Сумского следственного изолятора и Роменской исправительной колонии № 65 данных учреждений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Сумской области, двое осужденных обратились в Европейский суд по правам человека с жалобой на действия должностных лиц Сумского СИЗО и Роменской ИК № 65. Европейский суд рассмотрел дело и в конце декабря констатировал нарушение прав этих лиц во время их пребывания в учреждении предварительного заключения (СИЗО) и исполнения наказаний и обязал правительство Украины оплатить каждому из осужденных по 7 тысяч евро.

В частности, Европейским судом установлено, что во время уголовного преследования в отношении этих граждан была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, однако в Сумском СИЗО, где те находились до вынесения приговора, не обеспечены надлежащие условия содержания арестованных. Кроме того, служебными лицами СИЗО и Роменской ИК № 65 допускались факты, когда корреспонденция заявителей не посылалась адресатам.

Уголовное производство по факту неподобающего исполнения обязанностей служебными лицами, что нанесло существенный вред правам двум граждан, в настоящее время осужденным к пожизненному лишению свободы, в пятницу, 25 января, внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.