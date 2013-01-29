Дипломатов пустили в КГГА с «черного хода»

Члены дипломатических представительств разных стран вошли в здание КГГА после полуторачасового ожидания.

Как передает корреспондент УНИАН, часть гостей, которые приехали в КГГА на прием дипломатического представительства Индии, вошли в здание со двора, другая часть - под наблюдением “Беркута” (который следил, чтобы в здание не вошли представители общественных организаций) зашли через центральный вход.

Сейчас представители общественных организаций все еще находятся возле здания КГГА.

В Киевсовете задержку с пропуском иностранных дипломатов связывают усиленными мерами безопасности из-за пребывания возле КГГА большого количества людей.

Об этом представитель Киевсовета заявил в комментарии УНИАН.

По его словам, задержка с пропуском в здание КГГА на Крещатике сотрудников Посольства Индии в Украине и гостей организованного посольством мероприятия произошла из-за усиленных мер безопасности у входа в КГГА из-за пребывания возле здания большого количества людей, которые пришли в связи с конфликтом на учредительном собрании Общественного совета КГГА.

В пресс-службе КГГА УНИАН заявили, что городская администрация и Киевсовет не являются организаторами мероприятия Посольства Индии, которое проходит сейчас в здании администрации.

Согласно официальному объяснению, накануне Посольство Индии обратилось в Киевсовет - как балансодержателю помещений указанного здания - с просьбой предоставить залы для своего мероприятия по случаю празднования годовщины независимости Индии, поскольку диппредставительство не имеет соответствующего помещения в Киеве. Киевсовет предоставил посольству Индии Колонный зал на втором этаже.

Относительно активистов, которые собрались возле КГГА, в городской администрации сообщили, что им было предложено определить 5 человек, которые войдут в здание для встречи с представителем власти и изложения своей позиции.

Как сообщал УНИАН, приблизительно с 15.00 общественные активисты пытались попасть в здание КГГА. Их окружили около 20 бойцов «Беркута».

Представители общественных организаций собирались войти в здание КГГА, чтобы обратиться к главе администрации Александру Попова по поводу ситуации с собранием Общественного совета при КГГА, которое проходило сегодня в помещении Главпочтамта. Двери в КГГА были закрыты.

В то же время к зданию КГГА стали прибывать автомобили Посольства Индии и другого диппредставительства. Иностранные гости некоторое время не могли попасть в помещение.

Напомним, сегодня на учредительном собрании по формированию Общественного совета при КГГА происходили столкновения.