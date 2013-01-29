МИД: Украинцев среди погибших в Египте нет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге исполняющий обязанности директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

По его словам, согласно информации Посольства Украины в Арабской Республике Египет, украинцев среди пострадавших в результате беспорядков, которые продолжаются с 25 января, нет.

Справка УНИАН. Массовые беспорядки в Египте начались 25 января, в день второй годовщины революции. В ходе столкновений манифестантов с полицией ранены сотни человек, за три дня беспорядков погибло по меньшей мере 50 человек.

27 января Президент страны Мохаммед Мурси объявил 30-дневное чрезвычайное положение в городах Порт-Саид, Суэц и Исмаилия, но беспорядки продолжаются.