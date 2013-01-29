Группа «Ария» решила засудить бывшего вокалиста за исполнение ее хитов

Об этом говорится в заявлении музыкантов, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Группа намерена в судебном порядке запретить бывшему фронтмену использовать для концертов и записей весь материал «Арии» за авторством Виталия Дубинина, Владимира Холстинина, Маргариты Пушкиной, Сергея Попова и Сергея Терентьева.

Иск музыкантов «Арии» принят в производство Кузьминского районного суда Москвы.

Они требуют взыскать с Беркута 840 тысяч рублей, а также защитить их исключительное авторское право на композиции.

В заявлении говорится, что основатели «Арии» предлагали Беркуту после его ухода из группа заключить соглашение, которое позволило бы ему безвозмездно исполнять на концертах те песни, к созданию которых он имел непосредственное отношение. «Однако Беркут, вначале сообщив через своего юриста, что готов подписать такое соглашение, впоследствии отказался от подписания документа без объяснения причин», — говорится в заявлении.

Артур Беркут был вторым по счету вокалистом «Арии». Он пришел в группу в 2002 году после ухода Валерия Кипелова. При участии Беркута «Ария» записала альбомы «Крещение огнем» и «Армагеддон». В 2011 году Беркут покинул группу, вместо него вокалистом стал Михаил Житняков.