Музыканты, устроившие пожар в бразильском клубе, признают свою вину

"Мы не уходим от ответственности... Два участника нашей группы арестованы. Еще один погиб. Если так должно быть, они останутся за решеткой. Использованное (пиротехническое) средство не должно было никому причинить смерть, тем более участнику группы. Мы использовали его для оживления праздника, как это делалось всегда", - говорится в сообщении группы на ее странице в Facebook, передает РИА Новости.

"Судить нас легко. Мы потеряли людей, как и остальные. Да, мы чувствуем себя виноватыми!... Мы платим за нашу ошибку. Тюрьма - самое меньшее для нас в этой ситуации. Наша вина идет еще дальше", - отмечается в сообщении.

В Бразилии в связи с трагедией объявлен трехдневный траур. В понедельник прошли первые похороны погибших - на городском кладбище Санта-Марии были похоронены 95 человек.