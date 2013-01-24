СБУ сожгла наркотиков на миллион долларов (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, примерная стоимость сожженных 5 кг героина, 2 кг марихуаны, 300 г трамадола и 8 тыс. 874 шт. таблеток диазепама по ценам «черного рынка» составляет почти 1 млн. американских долларов.

В пресс-центре отметили, что широкий резонанс получило уголовное дело в отношении 31-летнего иностранца, который пытался контрабандным путем переместить 5 кг особо опасного наркотического средства, – героина в одну из стран ЕС. В мае 2011 года в международном пункте пропуска «Рава-Русская» Львовской таможни сотрудники СБУ совместно с пограничниками задержали гражданина Польши. В ходе таможенного осмотра в топливном баке его автомобиля было выявлено 20 завернутых в полиэтилен упаковок с героином.

Приговором Жовковского районного суда Львовской области наркокурьер признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15 и ч.3 ст.305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, а также их хранение с целью сбыта) Уголовного кодекса Украины и назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В течение 2012 года во Львовской области следователями Управления возбуждено 6 уголовных дел по ст.305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины. По материалам УСБУ осуждены 7 наркодельцов за совершение преступлений, связанных с незаконным обращением наркотиков и приговорены к лишению свободы от 3 до 10 лет с конфискацией имущества.

В январе т.г. сотрудники СБУ совместно с таможенниками ликвидировали очередной канал незаконного перемещения наркотиков через государственную границу. Правоохранители выявили и изъяли 1 кг пастообразного вещества, в состав которого входит наркотическое средство – амфетамин.