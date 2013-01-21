Гаишники поймали водителя, который на фуре сбил мужчину и скрылся

Об этом УНИАН сообщили в Управлении ГАИ столицы.

Как отмечается в сообщении, в субботу, 19 января, около 22 часов в Святошинское райуправление милиции поступила информация о том, что на 17-м километре трассы «Киев – Житомир» на дороге лежит мужчина, которого переехал грузовик. Заявительница также сообщила, что это была фура с иностранными номерами на желтом фоне, с полуприцепом, которая поехала в направлении Киева, не остановившись после наезда.

На месте происшествия сотрудники милиции обнаружили тело мужчины, которому на вид было 45-50 лет. Выяснилось, что пешеход пытался перейти дорогу в непредусмотренном для перехода месте.

Информация о беглеце была немедленно передана всем постам милиции.

Через некоторое время на Харьковской площади столицы сотрудники ГАИ заметили два грузовых автомобиля с иностранными номерными знаками, которые двигались в направлении Борисполя. Сотрудники ГАИ подали знак остановиться. Однако водитель, который ехал впереди на автомобиле «MAN», проигнорировал это требование и прибавил скорости. Другой водитель остановился.

Задержать беглеца удалось возле АЗС в селе Пролески Бориспольского района. Как выяснилось, за рулем грузовика находился житель Молдовы. На транспортном средстве были обнаружены характерные повреждения передней части.

«Почему водитель не остановился и как произошел наезд будет устанавливать следствие», - сообщили в ГАИ.