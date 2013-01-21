80-летний профессор выбросился с четвертого этажа университета

Как сообщает ”Комсомольская правда в Украине”, заведующий кафедры русского языка филологического факультета ОНУ выбросился с 4-го этажа здания, где находилась его кафедра, и умер, не приходя в сознание.

Почему ученый пошел на такой шаг - загадка для всех. Трагедией шокированы и коллеги, и сами студенты, любившие посещать его интересные лекции и с пиететом вспоминают о нем, пишет издание.

В стенах вуза самоубийство его сотрудника пока не комментируют.

Д.Ищенко родился 23 ноября 1932 года в Одессе. В 1955-ом году с отличием закончил филологический факультет ОНУ, а в 1958 году - аспирантуру кафедры русского языка. С 1959 по 1979 годы работал в Тираспольском педагогическом институте им. Т.Шевченко.

С 1979 года Ищенко - доцент кафедры русского языка ОГУ им. Мечникова, с 1993 года - ее заведующий. Был полиглотом, в совершенстве знал старославянские и романо-германские языки.