Украинские компании переориентируются на оффшоры в Африке и на Карибах - эксперты

Об этом говорится в квартальном прогнозе Ukrainian Economic Trends Forecast, подготовленном аналитической группой Da Vinci AG.

По мнению аналитиков компании внешние и внутренние причины приведут к сокращению практики оптимизации уплаты налогов и сборов через юрисдикцию Кипра. «Однако, учитывая тяжелый экономический и налоговый климат в Украине, мы оцениваем вероятность полномасштабного возвращения средств в Украину, как низкую. Ситуация с Кипром скорее приведет к перераспределению финансовых потоков между другими оффшорными юрисдикциями и поиску в 2013 году новых эффективных «налоговых гаваней», – говорится в прогнозе.

«Косвенным подтверждением этому является динамика роста экспорта товаров в некоторые государства мира, использующиеся в качестве налоговых гаваней, в период 10 месяцев в 2012 году. Как известно, экспорт товаров в оффшорные юрисдикции используется в качестве распространенной схемы реинвойсинга, которая позволят оптимизировать налоги. Поэтому показатели динамики экспорта товаров в отдельные страны, имеющие подобный статус, могут использоваться для изучения тенденций в данном сегменте» - отмечается в документе.

В Ukrainian Economic Trends Forecast приводится статистика увеличения экспорта товаров в Белиз, Британские Виргинские острова, Сейшельские острова, Маршалловы острова, Багамские острова. «В 2013 году отечественные группы будут более активно осваивать новые оффшорные юрисдикции в Центральной Америке, Африке и Карибском бассейне» - утверждают аналитики.