На Полтавщине милиционер уложил на больничные койки пять человек

Как сообщили в отделе по связям с общественностью УМВД Украины в Полтавской области, вчера, 15 января, около 15 часов на улице Советской 23-летний водитель, сержант милиции, который работает в должности помощника участкового инспектора, управляя служебным автомобилем Лубенского горотдела милиции «Шкода-Октавия», выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21214» (Нива), которым управлял 25-летний водитель, житель Оржицкого района.

В результате ДТП водитель «Шкоды» и два сотрудника милиции, одному из которых 42, а другому 40 лет, которые находились в служебном автомобиле, а также водитель и 44-летний пассажир «Нивы» получили телесные повреждения разной степени тяжести и обратились за помощью в Лубенскую центральную районную больницу.

По факту ДТП открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее средней тяжести телесное повреждение). Санкция этой части статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до 3-х лет. В настоящее время следователь изучает обстоятельства и причины ДТП.