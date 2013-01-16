В украинско-американских учениях могут участвовать Турция, Казахстан и Эстония

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, об этом проинформировал первый заместитель командира 8-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-майор Вячеслав Назаркин.

Во Львове, на базе Академии сухопутных войск имени Гетмана Петра Сагайдачного, началась начальная планирующая конференция по подготовке украинско-американских военных учений “Рэпид Трайдент-2013”.

Следует отметить, что мероприятия подобного уровня проходят в рамках программы международного военного сотрудничества “Партнерство во имя мира”, в которой Украина активно участвует с 1995 года. Большинство таких маневров проходили на территории Львовской области, а именно в Международном центре миротворчества и безопасности, который находится в Яворивском районе области.

В частности, в течение этой недели будет проходить начальная планирующая конференция. В ней принимают участие около 50 представителей оборонных ведомств 15 стран-партнеров. Кроме военных ведомств Украины и Соединенных Штатов Америки, которые являются соорганизаторами мероприятия, в июле этого года к учениям на территории Международного центра миротворчества и безопасности планируют присоединиться военнослужащие из Германии, Польши, Румынии, Молдовы, Грузии, Канады, Азербайджана, Болгарии, Сербии, Норвегии и Королевства Швеция. Предусматривается, что общая численность участников “Рэпид Трайдент-2013” будет около 1 тыс. чел.

Украинскую делегацию на конференции возглавляет первый заместитель командира 8-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-майор В.Назаркин.

«Проведение конференции является первым этапом планирования этого мероприятия международного военного сотрудничества. Мы будем собираться во Львове еще дважды: в марте и мае текущего года, – сообщил генерал-майор В.Назаркин. – От того, насколько обстоятельной и взвешенной будет работа участников конференции, будет зависеть качество проведения будущих учений».

По его словам, в этом году перечень стран-участниц учений может увеличиться. Согласование на участие в “Рэпид Трайдент-2013” прислали оборонные ведомства Турции, Казахстана и Эстонии.

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От Вооруженных сил Украины в учениях примут участие управление аэромобильного батальона, аэромобильная рота и минометная батарея 95-й отдельной аэромобильной бригады, а также инженерно-саперная рота и рота РХБ защиты из состава 8-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ. Определенные украинские подразделения во время учений будут проходить оценивание специалистами НАТО на предмет взаимосовместимости с подразделениями Североатлантического альянса в выполнении совместных задач.

В соответствии с замыслом будущих учений, этим летом военные из разных стран планируют отработать проведение аэромобильной операции. Для проведения высадки групп воздушного десанта планируется привлечь вертолеты Ми-8 от Вооруженных сил Украины, а также многоцелевые вертолеты Sikorsky UH-60 Black Hawk, так называемые “Черные ястребы”, от Вооруженных сил США.

Кроме сугубо военных вопросов, во время конференций участники должны окончательно определиться с вопросами финансирования, логистики, медицинского обслуживания, прохождения иностранцами таможенного контроля и утвердить Техническое соглашение – документ, который регламентирует обязанности сторон. В то же время представители делегаций стран-участниц проведут осмотр местности и объектов инфраструктуры Международного центра миротворчества и безопасности. Специалисты по логистике и медицинские работники осмотрят мощности Военно-медицинского клинического центра Западного региона, который будет осуществлять медицинское обеспечение учений.