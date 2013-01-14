В Киеве более 300 фанов снова требовали освобождения Павличенко (фото)

Более 300 футбольных болельщиков провели сегодня в Киеве акцию с требованием освободить Дмитрия и Сергея Павличенков, осужденных за убийство судьи Шевченковского районного суда столицы Сергея Зубкова.

Как передает корреспондент УНИАН, акция прошла утром на Соломенской площади возле Национальной академии МВД Украины.

Сегодня Апелляционный суд Киева должен начать раньше перенесенное рассмотрение апелляционной жалобы адвокатов осужденных. Однако назначенное на 10.15 судебное заседание еще не началось. Также неизвестно, доставили ли в суд осужденных.

Между тем их сторонники, проведя напротив суда акцию в поддержку Павличенков, которая продолжалась около часа, мирно разошлись.

Как сообщалось, Голосеевский райсуд Киева 2 октября приговорил Дмитрия Павличенко к пожизненному заключению, а его сына Сергея Павличенко, - к 13 годам лишения свободы за убийство С.Зубкова.

По всей Украине прошли акции в поддержку Павличенков. Общественность убеждена, что они не причастны к убийству судьи.

С.Зубков был убит 21 марта 2011 года в подъезде своего дома по улице Голосеевской, 13 в Киеве.