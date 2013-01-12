Азаров поручил обустроить аптеки согласно потребностям инвалидов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, этим должны заняться Министерство здравоохранения вместе с Министерством регионального развития.

«Меня поразила история, когда инвалид был вынужден в суде доказывать, что пандус к помещению аптеки абсолютно не приспособлен для инвалидной коляски. Владельцы формально отнеслись к выполнению требования обеспечить свободный доступ инвалидам, еще и пытались отрицать очевидный свой просчет», - цитирует Н.Азарова пресс-служба.

По убеждению главы правительства, лицензионные требования к техническим условиям помещений медицинских заведений должны быть однозначными, хорошо продуманными, и их выполнения нужно «добиваться бескомпромиссно».

Н.Азаров также настаивает на том, чтобы требования были сформулированы при участии общественных организаций инвалидов и экспертов.

«Чтобы опять не пришлось переделывать, поскольку что кто-то не может себе представить, что такое жизнь в коляске», - подчеркнул премьер-министр.