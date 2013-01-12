Харьковская журналистка заявляет об угрозах убийством

Как передает корреспондент УНИАН, публикация журналистки с описанием последних событий, связанных с ее профессиональной деятельностью, размещена 11 января на сайте «Справжня варта».

По словам Ж.Титаренко, в последнее время она провела журналистские расследования и опубликовала несколько материалов, в частности, об исчезновении людей, деятельности правоохранителей и избиении представителями одной из общественных организаций харьковского историка Алексея Корнева.

После публикаций, пишет Ж.Титаренко, ей начали поступать угрозы от неизвестных.

В частности, описывает события Ж.Титаренко, «в ночь с 5 на 6 января я услышала сильный стук в окно, матерные слова и угрозы: «… Убью… !». Регулярные бумажные листовки с угрозами начала получать с 19 декабря 2012 года. За это время домой дважды приходили работники милиции».

В последнее время, сообщает журналистка, она получала листовки, с одной стороны которых «изображен памятник с моим фото, а с другой - угрозы: «Ты ужэ готова?», «Ты скоро будеш там. Умереть на Рождество - это круто», «Поверь! Там будет лучше» и т.д».

По словам Ж.Титаренко, «после грубых угроз в ночь с 5 на 6 января я обратилась с соответствующими заявлениями в милицию и прокуратуру».

В своих заявлениях Ж.Титаренко требует «прекратить угрозы и предотвратить дальнейшие препятствование моей журналистской деятельности».

Как сообщили сегодня корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, «10 января 2013 года в дежурную часть ГУ МВД поступило заявление от журналистки интернет-ресурса «Справжня варта» о том, что неизвестные лица угрожают ее жизни и препятствуют профессиональной деятельности».

Указанное заявление внесено в Единый реестр досудебных расследований, дело находится на личном контроле руководства ГУ МВД Украины в Харьковской области.

Проверку проводит следственный отдел Харьковского городского управления милиции, отметили во ОСО.