Крупный производитель хлеба намерен остановить завод и уволить 630 рабочих

Соответствующий приказ 4 января издал директор “Стиоми-холдинг” Александр Огуй, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

Согласно этому документу, планируется с 12 марта сократить штат работников и приостановить производство.

В приказе говорится о том, что ситуация требует временной приостановки производства в связи с убыточностью пекарского производства, вызванной высоким энергопотреблением устаревшего оборудования, высокими ценами на энергоресурсы и с целью реорганизации деятельности и планов инвестиционного проекта.

Вместе с тем члены инициативной группы хлебозавода заметили корреспонденту УНИАН, что под угрозой увольнения оказалось 630 рабочих.

“Завод доводят до банкротства, а нас фактически выгоняют на улицу”, - отметили они.

По словам работников хлебокомбината, 16 января в 12:00 они планируют организовать на площади Независимость возле Хмельницкой ОГА акцию протеста.

Справка УНИАН. С 20 июля 2012 года ООО “Стиоми-холдинг” (покрывает 50% территории области - УНИАН) повысило на 10% оптово-отпускные цены на хлеб массового потребления (социальный хлеб), а именно: хлеб “Подольский пшеничный” и хлеб “Душистый” – до 2,81 грн, батон “Нарезной” – до 2,51 грн.

В течение 2009-2011 года и первого полугодия 2012 года ООО “Стиоми-холдинг” не повышало цены на хлеб массового потребления. За сутки предприятие, которое принадлежит крупному агрохолдингу “Кернел”, выпекает около 50 т хлеба.