Прокуратура заинтересовалась взрывом немецкого фугаса под Севастополем

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Севастополя, жители Хмельницкого сообщили, что указанный полигон, который находится в непосредственной близости от села, формально является закрытым, тем не менее МЧС регулярно проводит на нем уничтожение боеприпасов. При этом в стенах домов появляются трещины, жилища селян приходят в непригодность.

Так вчера, 10 января, на полигоне была проведена ликвидация обнаруженной 20 декабря прошлого года на строительной площадке во время проведения земляных работ немецкой авиационной фугасной бомбы времен войны.

Прокуратурой города Севастополя начата проверка указанных фактов.

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Как сообщал УНИАН, 10 января в Севастополе была проведена операция по обезвреживанию взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной войны - 250-килограммовой немецкой фугасной авиабомбы, обнаруженной на строительной площадке во время проведения земляных работ 20 декабря 2012 года.

В операции приняли участие 253 работника УМВД Украины в г. Севастополе и 35 сотрудников УМЧС. Часть улиц города во время транспортировки боезапаса была временно перекрыта, а около 900 жителей города на период транспортировки авиабомбы были отселены на турбазу «Севастополь».

На полигоне вблизи с. Хмельницкое саперы МЧС подготовили глубокий котлован, в который поместили авиабомбу, и взорвали снаряд.