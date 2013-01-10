В Севастополе взорвали 250-килограммовую бомбу (фото)

В Севастополе успешно завершилась операция по обезвреживанию 250-киллограмовой немецкой фугасной авиабомбы времен Великой Отечественной войны, обнаруженной на строительной площадке во время проведения земляных работ 20 декабря 2012 года.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Территориального управления МЧС в городе Севастополе, сегодня, 10 января, с 6 утра сотрудники УМВД организовали временное отселение около 900 жителей жилых домов, которые находились вблизи места нахождения боеприпаса.

Перед началом извлечения бомбы из котлована настоятель храма Вознесения Господнего отец Борис благословил пиротехников МЧС на благополучный исход операции. Раскопки боеприпаса из земли проводилась вручную. Затем авиабомбу погрузили на специальный автомобиль. Маршрут транспортировки вывоза опасной находки на полигон пролегал вблизи жилых домов, дачных массивов, автотрассы, железной дороги. Поэтому милицией было заблаговременно выставлено оцепление по пути движения спецколоны, временно ограничено движение всех видов транспорта. Автомобиль с бомбой сопровождали сотрудники милиции, Госавтоинспекции и карета «корой помощи».

На полигоне вблизи с. Хмельницкое саперы МЧС подготовили глубокий котлован, в который поместили авиабомбу и подорвали снаряд.

Как сообщалось, 250-киллограмовую немецкую фугасную авиабомбу обнаружили 20 декабря прошлого года на строительной площадке во время проведения земляных работ по улице Симонок. Снаряд находился на двухметровой глубине, пролежал в земле со времен Великой Отечественной войны. Экскаватор ковшом задел взрывоопасный предмет, но вовремя остановился. Разлет осколков такого взрывоопасного предмета составляет около 1200 метров, могли пострадать жители ближайших жилых домов.

В тот же день состоялось внеплановое заседание городской комиссии по техногенной экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям с привлечением заинтересованных служб города по обезвреживанию авиабомбы.

Сотрудники аварийно-спасательного отряда специального назначения при проведении разведки установили, что взрыватель бомбы находится в боевом положении. Вес взрывчатого вещества составлял 128 кг.

Учитывая то, что авиабомба была обнаружена в жилом районе, и представляла собой особую опасность, было принято решение не уничтожать боеприпас на месте, а вывезти на полигон в с. Хмельницкое. Милицейский наряд круглосуточно осуществлял охрану общественного порядка и безопасности граждан на прилегающей территории с момента ее обнаружения.

Как сообщили агентству УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в г. Севастополе, эвакуированные жители города на период транспортировки и обезвреживания бомбы были размещены на базе отдыха «Севастополь». Им было предоставлено горячее питание. Люди, нуждающиеся в особом уходе, были обеспечены транспортом и доставлены в ближайшие медицинские учреждения.

По информации начальника УМВД Украины в г. Севастополе Сергея Поготова, в операции по обезвреживанию бомбы принимали участие 253 человека личного состава УМВД Украины в г. Севастополе и 35 сотрудников УМЧС.

Нарушений общественного порядка, безопасности дорожного движения и чрезвычайных ситуаций во время указанных работ не допущено. Пострадавших нет.