Депутаты просят Генпрокуратуру отменить решение о Гостином дворе

Группа народных депутатов Украины, среди которых Виталий Кличко, Ирина Геращенко (фракция “УДАР”), обратились с депутатским запросом к генеральному прокурору Украины Виктору Пшонке относительно отмены “незаконного решения Киевского городского совета о передаче ПАО “Укрреставрация” земельного участка, на котором расположен Гостиный двор, и строительстве торгово-офисного центра”.

Данный депутатский запрос был зачитан председателем Верховной Рады Украины Владимиром Рыбаком на заседании парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в первый раз в новоизбранном парламенте зачитываются депутатские запросы.