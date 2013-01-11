Депутаты просят Генпрокуратуру отменить решение о Гостином дворе
11:46, 11 января 2013Общество
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Группа народных депутатов Украины обратились к Виктору Пшонке относительно отмены решения Киевсовета о Гостином дворе.
Данный депутатский запрос был зачитан председателем Верховной Рады
Группа народных депутатов Украины, среди которых Виталий Кличко, Ирина Геращенко (фракция “УДАР”), обратились с депутатским запросом к генеральному прокурору Украины Виктору Пшонке относительно отмены “незаконного решения Киевского городского совета о передаче ПАО “Укрреставрация” земельного участка, на котором расположен Гостиный двор, и строительстве торгово-офисного центра”.
Данный депутатский запрос был зачитан председателем Верховной Рады Украины Владимиром Рыбаком на заседании парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в первый раз в новоизбранном парламенте зачитываются депутатские запросы.
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