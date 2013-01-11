Гривна продолжает терять позиции на валютном рынке

Гривна продолжает терять свои позиции на украинском валютном рынке, сообщает Радио Свобода по данным Finance.ua.

В четверг продолжалось и рост курса доллара на межбанковском валютном рынке: большинство сделок было заключено по курсу, близкому к 8 гривен 14 копеек. Это на 3 копейки больше, чем в среду, когда американская валюта стала дороже на 5 копеек.

Национальный банк Украины на 11 января оставил неизменным официальный курс гривни к доллару США - 799 гривен 30 копеек за 100 американских долларов.