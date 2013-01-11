Гривна продолжает терять позиции на валютном рынке
09:53, 11 января 2013Общество
2764 0
Сегодня утром банки и пункты обмена валют готовы покупать доллар за 8 гривен 7 - 10 копеек, продают за 8 гривен 15 - 17 копеек.
Гривна продолжает падение на наличном рынке
Гривна продолжает терять свои позиции на украинском валютном рынке, сообщает Радио Свобода по данным Finance.ua.
В четверг продолжалось и рост курса доллара на межбанковском валютном рынке: большинство сделок было заключено по курсу, близкому к 8 гривен 14 копеек. Это на 3 копейки больше, чем в среду, когда американская валюта стала дороже на 5 копеек.
Национальный банк Украины на 11 января оставил неизменным официальный курс гривни к доллару США - 799 гривен 30 копеек за 100 американских долларов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter