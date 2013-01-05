Эксперты прогнозируют дальнейшую ревальвацию гривны

"Этот год традиционно ознаменуется страшилками – как гривна обвалится, как она будет стоить 9 или 10 гривен за доллар. Но разговоры разговорами, а в 2013 году национальная валюта может даже укрепиться до 8 гривен за доллар. Такой курс является своеобразным компромиссом, при котором инфляция минимальная, а у экспортеров есть возможность хоть что-то заработать", – считает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

В то же время, по его мнению, в течение нынешнего года средний курс составит около 8,2 грн за долл, сообщает Ukranews.

Директор аналитического департамента компании Pro Consulting Александр Соколов считает, что потенциальное введение 10%-ного сбора в Пенсионный фонд по продаже иностранной валюты, которое может произойти в ближайшее время, может ослабить доллар по отношению к гривне.

"Сейчас активно говорят о том, что в парламенте достигнут компромисс по этому вопросу. А поэтому, несмотря на то, какой эффект этот сбор имел на уровне декларации, а именно стабилизацию гривны, принятие соответствующего закона окажет положительное влияние на гривну, укрепится к доллару", – убежден специалист.

По словам генерального директора аналитического центра БЕСТ Валерия Гладкого, объявленная в сентябре прошлого года Федеральной резервной системой США в сентябре эмиссия безналичных долларов уже в этом году может иметь положительный эффект на гривну.

"Вследствие такой политики доллар ослабнет относительно евро. А теперь, учитывая ориентацию нашей национальной валюты на американскую, то, очевидно, что доллар ослабнет относительно всех валют, в том числе и гривны. Кроме этого, украинская валюта может подешеветь к евро, что, в свою очередь, предоставит конкурентное преимущество украинским экспортерам, которые продают свою продукцию на рынках Евросоюза", – сказал финансист.

Напомним, 25 декабря межбанковский валютный рынок закрылся снижением курса доллара – торги по доллару завершились в диапазоне 7,99-8,01 грн за долл. Это минимальное значение курса доллара с конца февраля 2012 года.