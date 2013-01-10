Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

Станция «Золотые ворота» была открыта 31 декабря 1989 года.

Авторский коллектив, в который вошли легендарные архитекторы Жежерины, образовался в результате победы в конкурсе киевских архитекторов. Начальный проект станции, предложенный к началу конкурса, предусматривал создание достаточно сдержанной, утилитарной станции, выполненной в белых тонах. Это решение было признано слишком слабым для одной из центральных станций метро. Через две недели был создан новый проект, согласно которому новая станция должна была стать аллюзией на храмную архитектуру Киевской Руси.

Так, была увеличена высота центрального зала станции, вместо пилонов использованы сравнительно невысокие цилиндровые мощные колонны, которые облицевали белым мрамором. Из такого же мрамора сделаны лекальные капители. Белый потолок центрального зала разделен диаметральными мозаичными полосами из смальты с кирпичными расшивками. В просветах между полосами установлены бронзовые двухуровневые люстры с 12 световыми группами в каждой, покрытые орнаментами.

Своды проходов на платформы подчеркнуты кирпичной окантовкой, между которой – мозаичные реконструкции изображений князей Киевской Руси, церквей Киева и сложных орнаментов. Ни одна из этих смальтовых мозаик не повторяется. Таким образом, если войти на станцию «Золотые Ворота» с улицы и пройти по платформе по ходу часовой стрелки (сначала по левой стороне вперед, а затем по правой обратно), заглядывая в арки, то можно проследить историю древнего Киева.

Путевые стены платформ облицованы комбинированными элементами из бело-желтого мрамора, а буквы названия станции, размещенные на них, сделаны с уклоном в древнерусский стиль. Со стороны платформы над капителями колонн сделаны круглые кирпичные вставки, в которых размещены светильники-канделябры, в том же стиле, как и люстры центрального зала.