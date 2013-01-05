Неизвестные от имени КРУ собирают информацию о предприятиях

Как сообщает сайт Госфининспекции в Запорожской области, по данным начальника отдела организационной работы областной Госфининспекции Оксаны Баглай, «неустановленные лица от имени Главного контрольно-ревизионного управления Украины на поддельных бланках Главного контрольно-ревизионного управления направляли предприятиям, учреждениям и организациям запросы о предоставлении информации, ответы на которые необходимо было направлять на адрес электронной почты якобы КРУ».

На данный момент полной информации о числе подобных запросов нет.

Госфининспекция в Запорожской области обращается к юридическим лицам региона с просьбой в случае выявления подобных случаев незамедлительно сообщать о них в Госфининспекцию в Запорожской области и напоминает, что с октября 2011 года Главное контрольно-ревизионное управление Украины реорганизовано в Государственную финансовую инспекцию Украины, соответственно, имеет новые формы бланков, на которых печатаются письма Госфининспекции и ее территориальных органов, т.е. все запросы от имени КРУ являются попыткой незаконного сбора информации.