Налоговики незаконно выкачивают бензин из АЗС в Черновцах

Так, сегодня налоговики арестовали топливо АЗС "ANP" в Черновцах. Как выяснила корреспондент ТСН, на данный момент налоговая инспекция изымает из резервуаров АНП бензин, который по ее данным, якобы не имеет надлежащего качества. Заправка не работает уже с 29 декабря. Налоговики провели экспертизу бензина А95 и А92, которая показала, что содержание серы и смолы в них не соответствует утвержденным стандартам. Руководствуясь этими данными, Налоговая приняла решение арестовать топливо (по их словам - вещество) и выкачать его из резервуаров АЗС. В то же время юрист АНП заявил, что действия налоговиков незаконны, поскольку экспертиза была произведена без соблюдения каких-либо правил и без предъявления необходимых документов. Неизвестно даже, кто именно проводил указанную экспертизу. Как сообщается, арестованное топливо будет удерживаться на специальном предприятии в Черновцах, которое имеет лицензию на хранение бензина, до соответствующего решения суда. Причина, почему Налоговая наносит удар по единственному действующему отечественному нефтеперерабатывающему заводу (Кременчугскому НПЗ), заключается в том, что сети АЗС Авиас, Укрнафта и АНП реализуют топливо значительно дешевле основных конкурентов. В среднем стоимость бензина на этих заправках - на 40 копеек, а дизтоплива - на 60 копеек дешевле, чем на других АЗС. Именно поэтому конкуренты руками Налоговой развернули настоящую войну против Укрнафты. Так, ранее, 27 декабря в Житомирской и Винницкой области частично была заблокирована работа заправок Авиас, АНП и Укрнафта, а 28 декабря топливо закончилось на нескольких АЗС в Виннице.

Сравнение цен на заправках состоянию на 4 января:

Авиас, АНП и Укрнафта А-80 - 10,30; А-92 - 10,60; А-95 - 10,90; дизтопливо - 9,80

WOG и ОККО А-80 - 10,69; А-92 - 10,99; А-95 - 11,29, дизтопливо - 10,39

Лукойл А-80 - 10,50; А-92 - 10,80; А-95 - 11,10, дизтопливо - 10,20

ТНК-ВР А-80 - 10.35; А-92 - 10,79; А-95 - 11,09; дизтопливо - 10,10

Shell А-92 - 11,02; А-95 - 11,32; дизтопливо - 10,37