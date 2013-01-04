Инспектор СИЗО за бутылку коньяка и шоколад носила наркотики заключенным

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Шевченковского района Киева.

Младший инспектор отдела режима и охраны была задержана на территории СИЗО сразу после прохождения контрольно-пропускного пункта. Правоохранителями во время досмотра личных вещей у нее была изъята марихуана, деньги и мобильные телефоны, упакованные в шесть отдельных пакетов.

Шевченковским районным судом она признана виновной и осуждена к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на 3 года. Кроме этого, по приговору суда женщина лишена звания младшего сержанта внутренней службы Украины и лишена права 3 года занимать должности в правоохранительных органах.

Бывшая сотрудница Киевского СИЗО осуждена за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).