При получении взятки задержана госинспектор по охране окружающей среды

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе связей с общественностью Управления МВД в Черкасской области, по предварительному сговору госинспектор и и.о. начальника одного из отделов Государственной экоинспекции в Черкасской области вымогали от представителя одного из СООО взятку в сумме 15 тысяч гривень за уменьшение размера наложенных на общество штрафных санкций в связи с выявленными нарушениями данным СООО экологического законодательства. После длительных переговоров между госслужащими и представителями СООО, сумма взятки была уменьшена до 12 тыс. грн, и с этой суммой взяточницу задержали во время передачи средств.

Против работников госинспекции в Черкасской области начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УКУ. Взяточница задержана. Другой фигурантке дела избирается мера пресечения свободы.