На Волыни дети пошли к реке кататься на санках и не вернулись домой

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, ориентировочно в 17.00 29 декабря в пгт Колки Маневицкого района двое детей 2002 и 2004 года рождения, оставшись без присмотра родителей, ушли кататься на санках к реке Стыр и не вернулись домой.

В поисково-спасательных работах задействованы подразделения МЧС, в том числе водолазно-спасательная группа, работники милиции и местные жители.

Водолазами выполнено шесть погружений и обследовано около 900 м русла реки.

По состоянию на 7.00 1 января дети не найдены, поисковые работы продолжаются.

Координацию действий задействованных сил осуществляет оперативная группа Территориального управления МЧС в Волынской области.