В Мариуполе из-за пиротехники взорвался жилой дом

Сегодня около 12.00 на ул. Харлампиевской, 27 в Мариуполе Донецкой области произошла серия взрывов в жилом доме, сообщает 0629.com.ua.

В результате взрывов погиб 32-летний мужчина. 14 человек остались без крова.

По данным МЧС, в квартире №10 находился склад пиротехники, а также два баллона с гелием. К счастью, спасатели успели охладить баллоны, иначе сила взрыва была бы еще разрушительнее.

В результате незапланированного фейерверка три квартиры были уничтожены полностью, еще семь пострадало частично.

32-летний племянник владельца квартиры, где располагался несанкционированный склад пиротехники, был обнаружен под завалами в 14.17. Он был уже мертв.

14 человек остались без крова. 13 из них приютили родственники. Лишь одна одинокая женщина, пенсионерка, страдающая астмой, попросила помощи. Женщина лишилась всего - осталась лишь в халате и тапочках.

Но самое страшное - у нее сгорели все медпрепараты. Ей привезли лекарства и поселили в общежитие ТТУ, где она будет жить одна в своей комнате.

По словам представителей городской администрации, всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.

Что касается восстановления разрушенного здания, то этот вопрос пока не решен. Но власти подчеркнули: там, где можно будет сделать ремонт - его сделают. В остальных случаях людям будет приобретено жилье на вторичном рынке.

Спасатели обращаются ко всем мариупольцам с просьбой оперативно сообщать в МЧС, если они знают о существовании подобных несанкционированных складов пиротехники.