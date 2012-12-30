Таможня будет работать без выходных

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНС Украины.

«Для удобства плательщиков в последний день 2012 года Центры обслуживания налогоплательщиков будут работать в дежурном режиме до 16.00. Таким образом по выходным дням в связи с новогодними праздниками есть 30 декабря 2012 года и 1 января 2013 года», - идет речь в сообщении.

С 2 января 2013 года Центры обслуживания налогоплательщиков будут работать в рабочем режиме.

Информационно-справочный департамент ГНС Украины и сервис «Пульс налоговой» в праздничные дни будут работать круглосуточно в режиме интерактивного автоответчика. Телефон Кол-центра 0-800-501-00-7 (для получения консультации по вопросам применения норм налогового законодательства), «Пульс налоговой» - (044) 284-00-07 (для жалоб на противоправные действия работников органов ДПС).

Подразделения таможенного оформления, для которых установлен круглосуточный режим работы, все праздничные дни будут работать в обычном режиме.

Обращение граждан и субъектов ЗЕД по вопросам осуществления таможенного оформления в круглосуточном режиме осуществляется Мониторинговым центром Держмитслужби Украины за телефоном 247-27-19.

Оперативный дежурный Госналогслужбы Украины: (044) 247-26-06, 247-27-06, факс (044) 247-28-51, 489-02-12.

Напомним, что Указом Президента Украины от №726/2012 от 24.12.2012 образовано Министерство доходов и сборов Украины путем реорганизации Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы Украины, возложив на Министерство, которое образуется, функцию из администрирования единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.