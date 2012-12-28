На одесском рынке у торговца из Китая украли сейф с миллионом гривен

На одесском рынке «7-й километр» у торговца из Китая украли сейф с деньгами в сумме свыше 1 млн грн.

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области группа злоумышленников взломала на промтоварном рынке «7-й километр» один из торговых контейнеров и вынесла оттуда сейф с крупной суммой денег.

Как уточнили в облУВД, «в ночь на 26 декабря воры сорвали 3 навесных замка и проникли в торговый контейнер гражданина Китая, работающего на 3-й торговой площадке рынка. Из контейнера торговца был вынесен металлический сейф, в котором хранились 70 тыс. долл. и 450 тыс. грн».

По факту кражи свыше 1 млн грн сотрудниками Овидиопольского РОВД начато досудебное расследование согласно признакам ч.5 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой). Предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.