Густой туман накрыл Одессу: аэропорт работает с перебоями
09:35, 28 декабря 2012Общество
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Одесский аэропорт из-за густого тумана работает с перебоями.
Рейсы задерживаются
Об этом сообщает сайт "Вікна Одеса".
В частности, в 08:25 не приземлилсят самолет из Борисполя – маршрут изменен.
Второй лайнер оттуда же вместо 09:15 ожидается в 09:40. Один из бортов из Стамбула (Турция) запаздывает на два часа – прибытие ожидается в 11:10 вместо 09:10. Прилет другого – в 14:30 вместо 10:55.
Что касается отправлений, то почти на час задержался один рейс в Борисполь и примерно на столько же откладывается другой.
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