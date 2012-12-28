Густой туман накрыл Одессу: аэропорт работает с перебоями

Об этом сообщает сайт "Вікна Одеса".

В частности, в 08:25 не приземлилсят самолет из Борисполя – маршрут изменен.

Второй лайнер оттуда же вместо 09:15 ожидается в 09:40. Один из бортов из Стамбула (Турция) запаздывает на два часа – прибытие ожидается в 11:10 вместо 09:10. Прилет другого – в 14:30 вместо 10:55.

Что касается отправлений, то почти на час задержался один рейс в Борисполь и примерно на столько же откладывается другой.