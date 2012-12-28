Меньше украинцев читают только жители Молдовы - издатели

Бережливые немцы не жалеют и 119 евро, финны — 105, корейцы — 95, поляки — 32. Меньше нас читают только молдаване (на 2,2 евро в год). Главной причиной того, почему украинцы не желают покупать книги, президент ассоциации Александр Афонин называет отсутствие господдержки и популяризации чтения: «В Англии, Германии, Финляндии такие программы работают. Их цель — научить детей не только читать, но и пересказывать прочитанное, а потом применять полученные знания на практике. Даже в Палате лордов ее члены обязаны раз в год публично рассказывать, что значит книга в их жизни. В Украине такой программы нет», - сообщает Сегодня.

Впрочем, возможно, нас рано вычеркивать из списка самых читающих наций. В столице действительно теперь не часто увидишь человека, читающего обычную книгу, зато в метро и маршрутках все повально с «ридерами» (электронные книги) и смартфонами — то есть читают те же книги с экранов. «Е-книги у нас не залеживаются, их стабильно раскупают последние несколько лет», — подтвердили нам в одном из магазинов техники. «Я много читаю — по книге в неделю в среднем. Поэтому купила ридер за 1000 грн — он окупился за три месяца. «Читалки» есть почти у всех моих знакомых. Хотя некоторые принципиально покупают только бумажные книги — мол, с экрана читать не в кайф», — рассказала киевлянка Наталья.

В книжных магазинах отмечают, что книгой года стал эротический роман «Пятьдесят оттенков серого». «Сейчас наблюдаем бум на книги на украинском языке. Особенно они стали популярны после «закона о языке», — рассказали нам в одном из столичных книжных. Также расхватывают романы, по которым снимают фильмы. Вот сейчас ждем бума на «Анну Каренину». В другом магазине нам рассказали, что популярны уже который год книги-тренинги: «То есть те, которые учат быть успешными, счастливыми или помогают пережить, к примеру, развод».