Турчинов представил в Киеве свое «Пришествие»

Как передает корреспондент УНИАН, презентация состоялась в книжном магазине “Сяйво книги”.

“Я попробовал доказать в книге, что пришествие неизбежно, и отчет каждого - неизбежен, и остановить кризисы - экономические, соцальные, политические - нельзя жесткими действиями или диктатурой и террором. Их можно остановить только верой и любовью”, - сказал он.

А.Турчинов сознался, что писал эту книгу в течение трех лет. “Я трудно писал эту книгу, где-то три года, хотя, обычно, я писал очень быстро, в отпуске. Я не считаю себя писателем, это для меня больше хобби”, - прибавил он.

Как сказал А.Турчинов, эта книга не является пророчеством, хотя в сюжете отслеживаются некоторые реальные события в украинской политике. “Это попытка построить модель нашего с вами общества и посмотреть, как эта модель работает в ближайшей перспективе”, - объяснил он.

По его словам, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко одной из первых прочитала книгу “Пришествие”. Книгу ей передал ее защитник, народный депутат Сергей Власенко.

“Юлия (Тимошенко) передала, что прочитала книгу за один день, ей очень понравилось, хотя сказала, что с некоторыми вещами она не соглашается”, - сообщил автор.

А.Турчинов рассчитывает, что его книга будет восстребована. В то же время, он не уверен, что его произведением заинтересуются оппоненты.

“По-видимому, они мало читают. У меня есть подозрение, что вряд ли они ее прочитают. Но я не знаю среди наших оппонентов читателей, а писателей там много, которые и гонорары неплохие получают...”, - отметил А.Турчинов.